الرئيسية/طبأدوية قد تزيد خطر الإصابة بفقدان البصر لدى كبار السن الدراسة كشفت ارتباط هذه الأدوية بخطر الإصابة بالتنكس البقعي الرطب 5 أغسطس 2026 23:16آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 23:16الأدوية المنشطة لمستقبلات GLP-1أأتايبيه:أخبار 24كبار السنمرض السكريفقدان البصرالادويةالتعليقاتأأخبار ذات صلةنجاح أول جراحة روبوتية في المملكة لتثبيت المستقيمدراسة: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة العلاج بالأكسجين في المستشفياتتدخل طبي عاجل ينقذ حياة معتمر من نزيف حادإعادة السمع لمريض فقده كليًا عبر زراعة قوقعة روبوتية بالأذنين