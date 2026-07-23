الرئيسية/طبأعضاءُ متوفَّيَيْن دماغيًا تُنقذُ حياة 7 مرضى بالهفوفنجاح عمليات زراعة قلب لطفلة ورئة وكبد وأربع كلى23 يوليو 2026 14:43آخر تحديث : 23 يوليو 2026 14:43مستشفى الملك فهد بالهفوفأأالهفوف:أخبار 24زراعة الاعضاءمستشفى الملك فهد التخصصيالمتوفين دماغياالتبرع بالاعضاءالهفوفالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة: ضوضاء المرور تزيد خطر الإصابة بمرض باركنسون"الغذاء والدواء" تحذر من مخاطر التوقف المفاجئ عن استخدام بعض الأدوية"قوى الأمن" بالرياض ينجح في إجراء أول عملية زراعة كلى"عش بصحة": 4 فوائد سريعة للإقلاع عن التدخين