الرئيسية/طبأعضاء 4 متوفين دماغيًا تنقذ حياة 14 مريضًا بينهم أطفالعمليات لزراعة القلب والكبد والرئة والكلى في الظهران والرياض ورفحاء وجدة18 أغسطس 2026 12:56آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 13:05المركز السعودي لزراعة الأعضاءأأالرياض:أخبار 24زراعة الاعضاءالمتوفين دماغياالتبرع بالاعضاءالمركز السعودي لزراعة الأعضاءالتعليقاتأأخبار ذات صلةصعود السلالم بانتظام يخفض خطر الوفاة بأمراض القلب"فهد الطبية": 4 أسباب تقود إلى خشونة الركبةمسبار بصري جديد يعزز دقة فحوصات الأنسجةتفشي "إيبولا" في الكونغو الأكثر فتكًا بتاريخ البلاد