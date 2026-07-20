الرئيسية/طبأول زراعة كبد لطفل بالروبوت أحادي المنفذ بـ "التخصصي" تبرع له والده بجزء من كبده 20 يوليو 2026 17:22آخر تحديث : 20 يوليو 2026 17:221:49غرفة العمليات أثناء جراحة الروبوت للطفل أأالرياض:أخبار 24زراعة الاعضاءالروبوتمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث في جدةالسكريالكبدالتعليقاتأأخبار ذات صلةاكتئاب ما بعد المونديال: لماذا يشعر المشجعون بالفراغ؟ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 1873 ووفاة 672مدينة الملك عبدالله تطلق تقنية عالمية لمراقبة مرضى القلبالدماغ يعيد تشكيل الذاكرة خلال فترة المراهقة