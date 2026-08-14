الرئيسية/طبإنقاذ معتمر بعد توقف قلبه خلال 32 ثانية بالمدينةتسليم المريض عقب نجاح الإنعاش وعودة النبض14 أغسطس 2026 04:04آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 04:04المسجد النبوي بالمدينة المنورةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةالمسجد النبويالهلال الاحمر السعوديانقاذالتعليقاتأأخبار ذات صلة تحذيرات طبية من أخطاء حفظ وإعداد الطعام داخل المنازل"الغذاء والدواء" تطلق برنامجًا لتسريع ترخيص أدوية الأمراض النادرةوفاة مأساوية لطفل أمريكي بسبب أميبا نادرة تهاجم المخ"الغذاء والدواء" توصي بالتغذية المتوازنة وشرب الماء خلال الصيف