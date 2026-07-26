الرئيسية/طباعتماد لجنة دولية بقيادة المملكة لتطوير مواصفات ضمادات الجروححظي المقترح السعودي بتأييد 27 دولة 26 يوليو 2026 17:29آخر تحديث : 26 يوليو 2026 17:31الضمادات أأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الهيئة العامة للغذاء والدواءالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةلقاحان جديدان يحققان فعالية 100% ضد الطاعون"قرقرة المعدة" تكشف الكثير عن صحتك العامةمستشفى تخصصي جديد للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالرياضعقار مزدوج يبشر بتحسن مبكر لمرضى الكبد الدهني