الرئيسية/طباكتشاف حقائق عن السلالة النادرة من فيروس إيبولا بالكونجو سلالة بونديبوجيو لا تتغير بسرعة ولا تزداد قابليتها للعدوى20 نوفمبر 2026 20:11آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 20:19دفن حالة مصابة بفيروس إيبولا في الكونجوأأكينشاسا:أخبار 24الايبولاالكونجوفيروس ايبولامنظمة الصحة العالميةالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة: السهر والعشاء المتأخر يرفعان مخاطر اضطرابات الأيضالنوم الطويل يرفع خطر الوفاة 51% لمرضى القلبالتواء الكاحل.. إصابة تبدأ بخطوة غير محسوبةاجتماع الصداع النصفي والتدخين يرفع خطر السكتة الدماغية