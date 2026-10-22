الرئيسية/طبالأنشطة الاجتماعية تحسن الأداء الذهني لكبار السناعتمدت الدراسة على بيانات 57,793 مشاركًا من 24 دولة22 أكتوبر 2026 03:39آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 03:39الأنشطة الاجتماعية ترتبط بتحسن القدرات الذهنية لدى كبار السنأأبكين:أخبار 24دراسة علميةالنساءكبار السنالصينالتعليقاتأأخبار ذات صلةغسيل رئتين ينقذ طفلة مصابة بمرض نادر بالرياض الصحة: مراجعة الوصفات والتحقق من سلامة الدواء مسؤولية الصيدلي 6 أكواب من الشاي يوميًا تقلل خطر أمراض القلبتجربة واعدة تفتح بابًا جديدًا لعلاج الفصام دون جراحة في 10 دقائق