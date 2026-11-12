الرئيسية/طب"التخصصي" يجري 109 عمليات بالروبوت أحادي المنفذ في 9 أشهرحقق سبقين عالميين أولهما استئصال لجزء من كبد متبرع حي12 نوفمبر 2026 17:40آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 17:40مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياضأأالرياض:أخبار 24زراعة الاعضاءمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياضزراعة كبدالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة: إهمال السكري يسرع فقدان الأسنانعدم انتظام موعد النوم يضاعف مخاطر الإصابة بأمراض القلبدراسة: بروتينات الكبد تحمي الدماغ وتقاوم ألزهايمرربع المراهقين بلا نشاط بدني أسبوعياً