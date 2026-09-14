الرئيسية/طبالتخصصي يحافظ على عيون 84% من الأطفال المصابين بالأورامبلغت نسبة بقائهم على قيد الحياة 100% خلال فترة المتابعة14 سبتمبر 2026 17:22آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 17:22مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاثأأالرياض:أخبار 24الورم الأرومي الشبكيعلاج سرطان الأطفالالعينالتشخيص المبكر للأوراممستشفى الملك فيصل التخصصيالتعليقاتأأخبار ذات صلةأدوية التخسيس.. الذكاء الاصطناعي يرصد أعراضًا جديدةمؤتمر طب الطوارئ يرسم ملامح جيل جديد من الأطباء بالمملكةخاصد.عسيري: النساء الأكثر إصابة بمتلازمة القلب المنكسرنجاح أول عملية تأهيل شامل لأسنان طفل بحريملاء