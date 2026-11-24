الرئيسية/طب"التخصصي" يستعرض مراحل تطوير منشأة تصنيع العلاجات الجينيةإنشاء أول منشأة متخصصة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية24 نوفمبر 2026 18:00آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 20:29"التخصصي" يستعرض مع "الغذاء والدواء" مراحل تطوير منشأة تصنيع العلاجات الجينية والخلويةأأالرياض:أخبار 24التصنيع الجيدالهيئة العامة للغذاء والدواءالعلاجات الجينية والخلويةالطب الجينيمستشفى الملك فيصل التخصصيالتعليقاتأأخبار ذات صلةموافقة أمريكية على دواء لعلاج ضمور العضلات تسريع الكشف عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي "البوليميراز اللحظي".. تقنية تكشف سلامة الغذاء بجدةاختبارات البول تساعد على كشف أمراض الكلى مبكرًا