الرئيسية/طب"التخصصي" ينجح في علاج طفلين بقلب متبرع واحدالأولى من نوعها بالشرق الأوسط وأوروبا16 سبتمبر 2026 12:12آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 12:12جانب من إجراء عملية جراحية في القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أأالرياض:أخبار 24القلباطفالمستشفى الملك فيصل التخصصيمرضى القلبالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستجابة بـ 13 ثانية تنقذ سبعينيًا في المسجد النبويابتكار جديد يفتح نافذة لفهم أمراض الأمعاء الالتهابية"الغذاء والدواء": نعمل على تمكين الابتكار الطبينجاح استئصال ورم منتشر في تجويف البطن بعملية نوعية