الرئيسية/طب"التخصصي" ينقذ مريضة من ورم نادر وصل إلى القلب استغرقت العملية أكثر من 16 ساعة6 أكتوبر 2026 00:55آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 00:55"التخصصي" ينقذ مريضة من ورم نادر امتد من الرحم إلى القلبأأالرياض:أخبار 24الصحةعملية جراحيةالقلبمستشفى الملك فيصل التخصصيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتتويج الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر بالمركز الأول خلال مؤتمر "تعزيز""طبية مكة" أجرت 30 جراحة قلب روبوتية بنجاحعلاج بالخلايا التائية يبشر مرضى متلازمة الشخص المتيبس"الصحة": الترصد الوبائي خط الدفاع الأول بمواجهة الأمراض المعدية