الرئيسية/طبالجمعية السعودية لمرض ألزهايمر توقّع مذكرة تعاون مع تجمع جدة الصحي الأول لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وأسرهم4 نوفمبر 2026 19:18آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 19:18الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر توقّع مذكرة تعاون مع تجمع جدة الصحيأأالرياض:أخبار 24خدمات المرضىالزهايمرجمعية ألزهايمر السعوديةتجمع جدة الصحيالرعاية الصحية المنزليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصحة العالمية: 6 إجراءات قد تنقذ 1.6 مليون شخص سنويًا"عِش بصحة": 5 خطوات للتغلب على صعوبة النوم دراسة تنفي مخاطر القلب المرتبطة بالهرموناتالفول السوداني يومياً يعزز الذاكرة ويحمي الدماغ