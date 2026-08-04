الرئيسية/طبالذكاء الاصطناعي يكتشف مخاطر جديدة خلال دراسات النومتنبأ بالنتائج بنحو جيد لدى كل من الرجال والنساء5 أغسطس 2026 01:23آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 01:23تحليل بيانات دراسات النوم الروتينيةأأالرياض:أخبار 24الذكاء الاصطناعياضطرابات النومدراسة حديثةالنومالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتعرض المبكر لـ"الكيميائيات الأبدية" يرتبط بالتهاب الأمعاء لدى الأطفالدراسة: الغدة الزعترية تؤثر في طول العمر"الغذاء والدواء" تؤكد أهمية تنويع الوجبات لتحقيق التوازن الغذائيدراسة: تقليل البروتين قد يحسن الصحة عند تقدم العمر