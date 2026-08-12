الرئيسية/طبالذكاء الاصطناعي يكشف الخلايا الخفية لانتشار الأورامالتوصل لتقنيات تربط بين صور الأنسجة المجهرية والمعلومات الجزيئية13 أغسطس 2026 02:54آخر تحديث : 13 أغسطس 2026 02:54الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا في كشف الأورامأأسيغيد :أخبار 24الاورامالسرطانالذكاء الاصطناعيالاورام السرطانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الغذاء والدواء" تطلق برنامجًا لتسريع ترخيص أدوية الأمراض النادرةوفاة مأساوية لطفل أمريكي بسبب أميبا نادرة تهاجم المخ"الغذاء والدواء" توصي بالتغذية المتوازنة وشرب الماء خلال الصيفأسبوع تأمل تعزز قدرة الجسم على تخفيف الألم