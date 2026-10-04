الرئيسية/طب"الصحة": الترصد الوبائي خط الدفاع الأول بمواجهة الأمراض المعديةوكيل الوزارة: الدور الأهم للصحة العامة يبدأ قبل وقوع التفشيات4 أكتوبر 2026 21:11آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 21:21جانب من افتتاح المؤتمر السنوي الذي تنظمه الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي بجامعة الملك سعودأأالرياض:أخبار 24وزارة الصحةالصحة السعوديةمكافحة العدوىالتعليقاتأأخبار ذات صلةكاوست وأكسفورد تطوّران مستشعرًا لرصد مؤشرات باركنسون في الدمدراسة: تغير المناخ قد يؤثر في أنماط انتشار الأمراضدراسة: العدوى تسبب 12% من سرطانات العالم سنويًا زيادة النشاط البدني تخفض خطر الإصابة بالسكري