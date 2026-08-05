الرئيسية/طب"الصحة العالمية" تبدأ تجارب علاج سلالة الإيبولا الجديدةبالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية من الكونغو وأكسفورد وبلجيكا5 أغسطس 2026 03:00آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 03:00منظمة الصحة العالميةأأجنيف :أخبار 24الايبولاالوفيات بسبب الإيبولافيروس ايبولامنظمة الصحة العالميةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالذكاء الاصطناعي يكتشف مخاطر جديدة خلال دراسات النومالتعرض المبكر لـ"الكيميائيات الأبدية" يرتبط بالتهاب الأمعاء لدى الأطفالدراسة: الغدة الزعترية تؤثر في طول العمر"الغذاء والدواء" تؤكد أهمية تنويع الوجبات لتحقيق التوازن الغذائي