الرئيسية/طب"الغذاء والدواء" أول جهة عالميًا تعتمد تسجيل "فريهيمجو" الوقاية من نوبات النزف لدى مرضى الهيموفيليا (أ)14 سبتمبر 2026 19:41آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 19:41شخص في مختبر الهيئة العامة للغذاء والدواءأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للغذاء والدواءالصحةالعلاجالامراضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتخصصي يحافظ على عيون 84% من الأطفال المصابين بالأورامأدوية التخسيس.. الذكاء الاصطناعي يرصد أعراضًا جديدةمؤتمر طب الطوارئ يرسم ملامح جيل جديد من الأطباء بالمملكةخاصد.عسيري: النساء الأكثر إصابة بمتلازمة القلب المنكسر