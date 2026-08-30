الرئيسية/طب"الغذاء والدواء" تطلق أول قاعدة بيانات وطنية لتراكيب الأغذيةمرجع وطني يدعم السياسات الصحية والبحث العلمي وتطوير المنتجات المحلية30 أغسطس 2026 14:37آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 14:37مقر الهيئة العامة للغذاء والدواءأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للغذاء والدواءالتغذية الصحيةسلامة الاغذيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفتح بوابة المطابقة والقبول لبرامج البورد السعودي 2026 استراتيجية تكشف تضاعف الإقبال على علاج قصور القلبنتائج طبية جديدة قد تحد من انتشار سرطان الثدياعتماد مدينة الملك خالد الطبية لخدمة المناطق الجنوبية