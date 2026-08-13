الرئيسية/طب"الغذاء والدواء" توصي بالتغذية المتوازنة وشرب الماء خلال الصيفللحفاظ على الصحة والنشاط في الأجواء الحارة13 أغسطس 2026 12:24آخر تحديث : 13 أغسطس 2026 12:24التغذية المتوازنة وشرب الماءأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للغذاء والدواءالتغذية الصحيةشرب الماءتحذيرات هيئة الغذاء والدواءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الغذاء والدواء" تطلق برنامجًا لتسريع ترخيص أدوية الأمراض النادرةوفاة مأساوية لطفل أمريكي بسبب أميبا نادرة تهاجم المخأسبوع تأمل تعزز قدرة الجسم على تخفيف الألمالذكاء الاصطناعي يكشف الخلايا الخفية لانتشار الأورام