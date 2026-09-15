الرئيسية/طب"الغذاء والدواء": نعمل على تمكين الابتكار الطبيتحويل الابتكارات الطبية الواعدة إلى حلول آمنة وفعالة قابلة للتطبيق15 سبتمبر 2026 21:16آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 21:18رئيس "الغذاء والدواء" في الاجتماع السنوي الثلاثين للمنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبيةأأالرياض:أخبار 24الطبالهيئة العامة للغذاء والدواءحوكمة البياناتالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةنجاح استئصال ورم منتشر في تجويف البطن بعملية نوعيةدراسة تكشف قوة الروابط العصبية في حماية الذاكرةاختراق جديد في علاج السرطان بتقنية كريسبرإنقاذ بصر طفل بعد عملية معقدة في جدة