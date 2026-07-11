الرئيسية/طبالكونغو: 1830 إصابة مؤكدة بإيبولا و648 وفاةالوضع يتطلب دعمًا إضافيًا لضمان استدامة التدخلات الصحية11 يوليو 2026 04:21آخر تحديث : 11 يوليو 2026 04:21الفرق الصحية تكثّف جهودها لاحتواء تفشي إيبولا في الكونغوأأكينشاسا:أخبار 24الكونغوالايبولاالوفيات بسبب الإيبولافيروس ايبولاالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد دواء جديد لعلاج الورم النخاعي المتعدددراسة: كبار السن الأسرع مشياً أقل عرضة للتدهور الإدراكياستنشاق رائحة الشوكولاتة قبل التمرين يحد من الجوع جامعة طيبة تطور لاصقًا طبيًا تدريجيًا للشفة الأرنبية