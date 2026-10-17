الرئيسية/طب"الهلال الأحمر بالشرقية" الأول عربيًا في أعداد المستفيدين من التدريبنظير تدريبه أكثر من 101 ألف مستفيد على مهارات الإنعاش القلبي17 أكتوبر 2026 22:39آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 22:39أحد أعضاء الفرق الإسعافية يباشر عملهأأالدمام:أخبار 24رؤية السعودية 2030الهلال الاحمرهيئة الهلال الاحمر السعوديالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة تربط بين "الفستق" وتحسين جودة النومالدماغ لا يتوقف تمامًا عن العمل أثناء التخدير العامعيوب النظر غير المصححة تتحول إلى صداع يومي خاصسرطان الثدي قد يتطور دون ألم.. والكشف المبكر يعزز فرص الشفاء