الرئيسية/طببحث جديد يربط توقيت الوجبات بزيادة مخاطر الأمراض الأيضيةالأكل ليلًا واضطراب النوم يهددان صحة الأمعاء10 نوفمبر 2026 18:09آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 18:32بحث جديد يربط توقيت الوجبات بزيادة مخاطر الأمراض الأيضيةأأالرياض:أخبار 24دراسة علميةتنظيم الوجباتجوانب صحيةعادات النوم الصحيةالأمراض الأيضيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةعلاج واعد لمرض عصبي نادر يدخل التجارب السريريةخاصبين دقة العمليات وإنسانية العلاج.. د. ديما تروي رحلتها في الجراحة4 نصائح تحمي الجلد من الجفاف في الشتاء تحذير أمريكي من أدوية التخسيس.. خطر قد يهدد البصر