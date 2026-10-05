الرئيسية/طبتتويج الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر بالمركز الأول خلال مؤتمر "تعزيز"إنجاز ريادي للجمعية السعودية للزهايمر في التثقيف الصحي5 أكتوبر 2026 16:40آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 16:40الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالرحمن رئيسة الجمعية السعودية لمرض الزهايمر تتسلم التكريمأأالرياض:أخبار 24الجمعية السعودية لمرض الزهايمرمرض الزهايمرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"طبية مكة" أجرت 30 جراحة قلب روبوتية بنجاحعلاج بالخلايا التائية يبشر مرضى متلازمة الشخص المتيبس"الصحة": الترصد الوبائي خط الدفاع الأول بمواجهة الأمراض المعديةكاوست وأكسفورد تطوّران مستشعرًا لرصد مؤشرات باركنسون في الدم