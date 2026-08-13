الرئيسية/طب تحذيرات طبية من أخطاء حفظ وإعداد الطعام داخل المنازلالوعي الغذائي خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء13 أغسطس 2026 13:56آخر تحديث : 13 أغسطس 2026 13:56 حفظ وإعداد الطعام داخل المنازلأأالرياض:أخبار 24التسمم الغذائيالصحة العامةالغذاء الصحيحفظ الاطعمةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الغذاء والدواء" تطلق برنامجًا لتسريع ترخيص أدوية الأمراض النادرةوفاة مأساوية لطفل أمريكي بسبب أميبا نادرة تهاجم المخ"الغذاء والدواء" توصي بالتغذية المتوازنة وشرب الماء خلال الصيفأسبوع تأمل تعزز قدرة الجسم على تخفيف الألم