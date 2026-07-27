الرئيسية/طبتحذيرات من بكتيريا قاتلة تحملها الحيوانات الأليفةتثير مخاوف انتشار العدوى خارج المستشفيات 27 يوليو 2026 23:19آخر تحديث : 27 يوليو 2026 23:23الحيوانات الأليفة تنقل بكتيريا شديدة المقاومة للمضادات الحيوية إلى البشرأأبكين:أخبار 24تحذيراتدراسة حديثةالبكتيرياالحيوانات الاليفةالتعليقاتأأخبار ذات صلةلأول مرة بالمملكة.. "التخصصي" يطبق تقنية العلاج الحراري بالليزردراسة: قراءات ضغط الدم قد تتنبأ بخطر الإصابة بالسرطانكيف تؤخر الخضروات الورقية التراجع العقلي؟اعتماد لجنة دولية بقيادة المملكة لتطوير مواصفات ضمادات الجروح