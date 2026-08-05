الرئيسية/طبتدخل طبي عاجل ينقذ حياة معتمر من نزيف حادالفريق الطبي تعامل مع الحالة فور وصولها وأوقف النزيف 5 أغسطس 2026 12:25آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 12:31مستشفى أجياد مكة للطوارئ ينقذ معتمرًا أأمكة المكرمة:أخبار 24التجمعات الصحيةخدمة المعتمرينهيئة تطوير مكة المكرمةالمعتمرينالتعليقاتأأخبار ذات صلةإعادة السمع لمريض فقده كليًا عبر زراعة قوقعة روبوتية بالأذنينمخاوف بعد أكبر تفشٍ لطفيلي "السيكلوسبورا" في أمريكاعلاج الكوليسترول يكشف قدرة على خفض الملوثات البيئية"الصحة العالمية" تبدأ تجارب علاج سلالة الإيبولا الجديدة