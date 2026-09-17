الرئيسية/طبتعاون سعودي سنغافوري لتبادل الخبرات بمجال الأجهزة الطبيةوتوقيع مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الرقابة وتعزيز سلامتها17 سبتمبر 2026 10:06آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 10:28الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي ورئيس هيئة العلوم الصحية السنغافورية د. ريموند تشوا، يوقعان مذكرة تفاهم.أأسنغافورة:أخبار 24الغذاء والدواءالهيئة العامة للغذاء والدواءسنغافورةالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة جديدة تربط شيخوخة الدماغ بمخاطر ألزهايمراكتشاف مسار طبيعي يوقف الالتهاب المزمنإطلاق أداة للتحقق من التداخلات بين الأدوية والأغذيةالمملكة تتصدر عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي بالرعاية الصحية