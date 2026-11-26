الرئيسية/طب"خالد للعيون" يوضح ارتباط أدوية التخسيس باعتلال البصرأوصى المستشفى بفحص العصب البصري والشبكية قبل بدء استخدام أدوية السكري وإنقاص الوزن26 نوفمبر 2026 14:55مستشفى الملك خالد التخصصي للعيونأأالرياض:أخبار 24البصرمستشفى الملك خالد للعيونهيئة الغذاء والدواء الامريكيةانقاص الوزنالتعليقاتأأخبار ذات صلة"روبوتات نانوية" توصل أدوية السرطان إلى الدماغ بفاعلية أكبرتوفير 1.5 مليون جرعة من لقاح تجريبي ضد "إيبولا"بكتيريا معوية واعدة تساعد في خفض الوزندراسة: النوم أكثر من 9 ساعات يزيد خطر الوفاة لمرضى القلب