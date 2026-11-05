الرئيسية/طبدراسة: أدوية السمنة تفتح آفاقًا جديدة لعلاج الإدمان وألزهايمردراسة تكشف تأثيرات محتملة لأدوية GLP-1 على وظائف الدماغ والذاكرة5 نوفمبر 2026 12:26آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 12:26دواء يستخدم لعلاج السمنةأأواشنطن:أخبار 24الزهايمردراسة علميةالسمنةالاكتئابالتعليقاتأأخبار ذات صلة4 طرق للوقاية من النوبات القلبيةفحص دم يكشف الإصابة بسرطان البروستاتا قبل 15 عامًا من التشخيصالجمعية السعودية لمرض ألزهايمر توقّع مذكرة تعاون مع تجمع جدة الصحي الأول الصحة العالمية: 6 إجراءات قد تنقذ 1.6 مليون شخص سنويًا