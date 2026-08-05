الرئيسية/طبدراسة: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة العلاج بالأكسجين في المستشفياتنظام آلي حافظ على مستويات الأكسجين المستهدفة لدى المرضى لفترة أطول 5 أغسطس 2026 12:55آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 12:55اختصار لمصطلح الذكاء الاصطناعىأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدةالذكاء الاصطناعيالمستشفياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةتدخل طبي عاجل ينقذ حياة معتمر من نزيف حادإعادة السمع لمريض فقده كليًا عبر زراعة قوقعة روبوتية بالأذنينمخاوف بعد أكبر تفشٍ لطفيلي "السيكلوسبورا" في أمريكاعلاج الكوليسترول يكشف قدرة على خفض الملوثات البيئية