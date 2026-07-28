الرئيسية/طبدراسة تربط بين مكان تراكم الدهون بالجسم وشيخوخة الدماغترتبط مباشرة بتلف المادة البيضاء بالمخ وضرر الذاكرة28 يوليو 2026 11:50آخر تحديث : 28 يوليو 2026 11:50تراكم الدهون في الجسمأأهونغ كونغ:أخبار 24دراسة طبيةالسمنة المفرطةالدهونالشيخوخةهونغ كونغالتعليقاتأأخبار ذات صلةجونسون آند جونسون تعلن تسوية دعاوى بشأن التلك بقيمة 5.5 مليار دولاررمز السرير في أندرويد.. ميزة تساعدك على نوم أفضلتحذيرات من بكتيريا قاتلة تحملها الحيوانات الأليفةلأول مرة بالمملكة.. "التخصصي" يطبق تقنية العلاج الحراري بالليزر