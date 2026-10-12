الرئيسية/طب دراسة تكشف كيف يتعامل الدماغ مع آلام الظهر المزمنةطبيعة الألم قد تؤثر في طريقة استجابة الدماغ12 أكتوبر 2026 22:25آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 22:25رجل يعاني من ألم في أسفل الظهر.أأالرياض:أخبار 24العلاقة بين العقل والألمآلام الظهر المزمنةدراسة الألمشبكة الوضع الافتراضيالتصوير بالرنين المغناطيسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة: الوجبات الخفيفة ليلاً ترفع خطر الإصابة بأمراض الكبدهشاشة العظام بعد سن اليأس.. المرض الصامت الذي يصيب المرأةالصحة العالمية: غموض سبب وفاة عاملة مختبر بسيبيرياكيف تؤثر القهوة على النوم العميق حتى في ساعات الصباح؟