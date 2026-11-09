الرئيسية/طب دمج أدوية الضغط في حبة واحدة يحسن النتائجنتائج بحث جديد تظهر فعالية العلاج المدمج لارتفاع ضغط الدم9 نوفمبر 2026 20:43آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 20:43 دمج أدوية الضغط في حبة واحدة يحسن النتائجأأالرياض:أخبار 24ضغط الدمالأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدمالاستراتيجيات العلاجية الجديدةتحسين الالتزام بالعلاجنتائج الدراسةالتعليقاتأأخبار ذات صلةلقاح الإنفلونزا يخفض خطر الزهايمر لدى كبار السنالنوم مبكراً يساعد على إنقاص الوزن للمصابين بمقدمات السكريأنواع من البكتيريا النافعة تساهم في دعم صحة الدماغ "الغذاء والدواء الأمريكية" توافق على علاج مبتكر للسرطان