الرئيسية/طبساعة إضافية من الجلوس المتواصل تزيد خطر الإصابة بالسرطاندراسة حديثة توضح تأثير تقسيم فترات الجلوس على الصحة العامة8 سبتمبر 2026 11:25آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 11:41فتاة تشعر بآلام في كتفها إثر الجلوس على المكتب لفترة طويلةأأأدنبرة:أخبار 24التمرين البدنيدراسة طبيةالصحة العامةدراسة علميةالسرطانالتعليقاتأأخبار ذات صلةترطيب أفضل.. فواكه تمنح الماء والعناصر الغذائية7 أعراض تكشف الجلطات الدمويةدراسة: فطر معوي قد يساعد في حماية الجسم من أضرار الإشعاعالبقع حول العينين مؤشر مبكر لأمراض القلب والسكتة الدماغية