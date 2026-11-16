الرئيسية/طب"عبدالله الطبية" تنجح في استئصال بؤر سرطانية بالمنظار التقنية الجديدة تحدد الأورام الصغيرة وتستأصلها دون جراحة مفتوحة16 نوفمبر 2026 21:18آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 22:28الفريق الطبي المشرف على العمليةأأمكة المكرمة:أخبار 24السرطانمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمةالجراحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسن اليأس.. ماذا يجب أن تعرف المرأة قبل الخمسين؟جوارب مبتكرة تقلل استهلاك الطاقة أثناء المشي بنسبة 2%انخفاض التستوستيرون يزيد خطر الوفاة بالسرطان"الغذاء والدواء" الأمريكية ترفض عقاراً لسرطان الرئة