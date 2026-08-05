الرئيسية/طبعلاج الكوليسترول يكشف قدرة على خفض الملوثات البيئيةخفض بعض الملوثات البيئية المستقرة داخل الجسم5 أغسطس 2026 06:59آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 06:59 علاج فصل مكونات الدم المستخدم لمرضى الكوليسترول المرتفعأأالرياض:أخبار 24التلوث البيئيالعلاجالكوليسترولالادويةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الصحة العالمية" تبدأ تجارب علاج سلالة الإيبولا الجديدةالذكاء الاصطناعي يكتشف مخاطر جديدة خلال دراسات النومالتعرض المبكر لـ"الكيميائيات الأبدية" يرتبط بالتهاب الأمعاء لدى الأطفالدراسة: الغدة الزعترية تؤثر في طول العمر