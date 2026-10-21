الرئيسية/طبغسيل رئتين ينقذ طفلة مصابة بمرض نادر بالرياض انخفض احتياجها للأكسجين من 4.5 لترات إلى لتر واحد في الدقيقة22 أكتوبر 2026 01:39آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 01:39عملية جراحية لإنقاذ طفلة مصابة بمرض نادر في الرياضأأالرياض:أخبار 24مستشفى التخصصي بالرياضالتنفسعملية جراحيةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصحة: مراجعة الوصفات والتحقق من سلامة الدواء مسؤولية الصيدلي 6 أكواب من الشاي يوميًا تقلل خطر أمراض القلبتجربة واعدة تفتح بابًا جديدًا لعلاج الفصام دون جراحة في 10 دقائق "سلمان الطبية" توظف تقنيات متقدمة في جراحات العمود الفقري بالمنظار