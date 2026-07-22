الرئيسية/طب"قوى الأمن" بالرياض ينجح في إجراء أول عملية زراعة كلىنجاح العملية لمريض يعاني الفشل الكلوي بعد تبرع شقيقته بإحدى كليتيها22 يوليو 2026 14:36آخر تحديث : 22 يوليو 2026 14:36عملية جراحيةأأالرياض:أخبار 24مستشفى قوى الامنوزارة الداخليةالمركز السعودي لزراعة الأعضاءعمليات جراحيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الغذاء والدواء" تحذر من مخاطر التوقف المفاجئ عن استخدام بعض الأدوية"عش بصحة": 4 فوائد سريعة للإقلاع عن التدخينمادة كيميائية بالأمعاء تقلل نوبات الصرع بنسبة 86% زراعة أوعية دموية اصطناعية بالمغناطيس