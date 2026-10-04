الرئيسية/طبكاوست وأكسفورد تطوّران مستشعرًا لرصد مؤشرات باركنسون في الدمالتقنية حققت دقة 90.9% في دراسة أولية4 أكتوبر 2026 16:35آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 16:46 الباحثة في الهندسة الحيوية في كاوست البروفيسورة شاهيكا إينالأأجدة:أخبار 24جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةجامعة اكسفوردمرض الباركنسونالشللكاوستالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة: تغير المناخ قد يؤثر في أنماط انتشار الأمراضدراسة: العدوى تسبب 12% من سرطانات العالم سنويًا زيادة النشاط البدني تخفض خطر الإصابة بالسكري"الغذاء والدواء" تعتمد تسجيل "جاسكايد" لعلاج تليف رئوي نادر