الرئيسية/طبلا صحة لاعتماد دواء مستخلص من بول الإبل لعلاج السرطانالغذاء والدواء: المنتج مسجل كمكمل غذائي ولا يحمل أي ادعاءات علاجية19 أكتوبر 2026 12:18آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 12:18مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياضأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للغذاء والدواءالسرطانالابلالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع إصابات إيبولا في كينيا إلى 8 حالاتجين بالدماغ قد يساعد على الحماية من الشيخوخةقيمة غذائية واعدة لخلطة اللومي الحساوي ودبس التمر"الهلال الأحمر بالشرقية" الأول عربيًا في أعداد المستفيدين من التدريب