الرئيسية/طب لصقة سعودية قابلة للارتداء لمراقبة مستويات الأدويةطورها باحثون بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 14 يوليو 2026 22:57آخر تحديث : 14 يوليو 2026 23:06 جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةأأالرياض:أخبار 24جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةالاجهزة الرقميةدراسة حديثةابتكارات طبية سعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاكتشاف بروتين لتركيب لقاح فعال للهربستصحيح اعوجاج العمود الفقري لمراهقة في بريدة"التخصصي" يوظّف الروبوت بجراحات التحفيز العميق للدماغدراسة: التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين