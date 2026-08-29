الرئيسية/طبمدينة الملك سلمان الطبية تحصل على اعتماد "سباهي"اعتماد بنسبة 98.02% يعكس التزام "سلمان" بمعايير الجودة الوطنية29 أغسطس 2026 18:15آخر تحديث : 29 أغسطس 2026 18:15مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورةأأالمدينة المنورة:أخبار 24الرعاية الصحيةمدينة الملك سلمان الطبيةالمدينةالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة: الكركمين يقلل تلف الأوعية الدموية لمرضى السكريتوقعات بارتفاع مرضى السكري من النوع الأول عالميًا إلى 12 مليونًا"الميتفورمين" يكشف بوابة الأمعاء لخفض سكر الدم"عِش بصحة": السكر البني يساوي الأبيض في السعرات