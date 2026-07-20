الرئيسية/طبمدينة الملك عبدالله تطلق تقنية عالمية لمراقبة مرضى القلبيعتمد النظام على تقنية متقدمة لقياس ضغط الشريان الرئوي20 يوليو 2026 04:14آخر تحديث : 20 يوليو 2026 04:14 مدينة الملك عبدالله الطبية تتبني أحدث الابتكاراتأأمكة المكرمة:أخبار 24الامراضمدينة الملك عبدالله الطبيةمرضى القلبالادويةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدماغ يعيد تشكيل الذاكرة خلال فترة المراهقةالإندورفين.. الهرمون الذي يُسكّن الألم ويصنع السعادةلقاح لسرطان البنكرياس يظهر نتائج مبشرة في تجربة أوليةإجراء أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد بالحرس الوطني