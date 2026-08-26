الرئيسية/طبموافقة أمريكية على عقار جديد لعلاج سرطان البنكرياسأثبتت تجربة واسعة قدرته على مضاعفة معدل بقاء المرضى27 أغسطس 2026 01:29آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 01:29 إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) أأواشنطن:أخبار 24الاورامسرطان البنكرياسالاورام السرطانيةهيئة الغذاء والدواء الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةابتكار مكون جديد للوقاية من الأشعة فوق البنفسجيةالصحة: الحجامة ليست علاجًا مثبتًا للصدفيةالعودة للدراسةيبدأ قبل الجرس.. إفطارك يصنع تركيزكاكتمال مطابقة المقبولين في برامج البورد السعودي لعام 2026