الرئيسية/طب"موديرنا" تدخل معركة إيبولا بتجربة سريرية في إفريقيامساعٍ للحد من انتشار العدوى بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة28 نوفمبر 2026 02:19آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 02:19انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطيةأأنيروبي:أخبار 24الكونغو الديمقراطيةالايبولافيروس ايبولاموديرنااوغنداالتعليقاتأأخبار ذات صلةتقرير: "الكرياتين" يتجاوز بناء العضلات إلى دعم صحة الدماغدراسة تكشف تأثير أدوية فرط الحركة بالحمل على نمو الأطفال خمول الغدة الدرقية.. أعراض قد يخلطها كثيرون بالإرهاق اليومي علامات تشير إلى مقاومة الإنسولين وخطر السكري