الرئيسية/طبنموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بمخاطر وفاة مرضى السرطان عبر الوجهفي خطوة قد تسهم مستقبلًا في دعم الأطباء عند تحديد العلاج20 أكتوبر 2026 22:20آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 22:20صورة وجه ملتقطة بالذكاء الاصطناعيأأواشنطن:أخبار 24علاج السرطانالسرطانالذكاء الاصطناعيامراض السرطانالتعليقاتأأخبار ذات صلةأجهزة إلكترونية يجب إبعادها عن غرفة النوم لهذه الأسبابدواء جديد يعالج اضطراب النوم القهري يحقق موافقة تنظيمية"أسترازينيكا" و"أوراكل" توظفان الذكاء الاصطناعي في الأبحاث السريرية7 نصائح للاستخدام الآمن للعدسات اللاصقة