الرئيسية/طبوفاة أول مصاب بإيبولا في كينيا بعد انتقاله من الكونغوالسلطات تعزل الحالة وتتتبع 28 مخالطًا و27 شخصًا آخرين سافروا مع المصاب7 أكتوبر 2026 10:08آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 10:08صورة أرشيفية لأفراد من الحماية المدنية يطهرون جثة رجل مجهول الهوية يُعتقد أنه توفي بفيروس إيبولا في بونيا بالكونغوأأ نيروبي:أخبار 24الكونغوفيروسالايبولاكينياالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة: تناول الطعام مع شخص مقرّب قد يحد من ارتفاع سكر الدمالتعرض للسكريات بسن مبكرة يزيد اضطرابات القلقعلاج جيني يعيد الأمل في استعادة البصر "التخصصي" ينقذ مريضة من ورم نادر وصل إلى القلب